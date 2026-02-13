Si schianta con l’auto contro un’autobotte lungo la Paullese: morto il 36enne Nicu Joghiu

L’auto di Nicu Joghiu dopo lo schianto

Si chiamava Nicu Joghiu, l'uomo deceduto in seguito allo schianto avvenuto ieri mattina, giovedì 12 febbraio, lungo la Paullese ad Acquanegra Cremonese (in provincia di Cremona). Stando a quanto ricostruito finora dalla polizia stradale, il 36enne stava guidando la sua Opel Zafira quando, probabilmente in seguito a una manovra azzardata, ha impattato frontalmente contro un'autobotte che procedeva in direzione opposta. I due mezzi sono finiti fuori strada, con l'auto che si è distrutta. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre Joghiu dalle lamiere, ormai deceduto. Lievemente ferito, invece, il 57enne che guidava il mezzo pesante.

L’intervento dei vigili del fuoco sull’auto di Nicu Joghiu

L'incidente si è verificato intorno alle 10:15 lungo la provinciale Paullese, nel territorio comunale di Acquanegra Cremonese. I rilievi sono stati affidati agli agenti della polizia stradale di Casalmaggiore, intervenuti sul posto. L'ipotesi più accreditata è che a invadere la corsia opposta di marcia sia stato lo stesso Joghiu durante una manovra azzardata. Pare, infatti, che il 36enne stesse provando a sorpassare un altro veicolo, per poi accorgersi che non aveva abbastanza spazio per rientrare nella sua corsia.

L'uomo, di origini romene e residente a Cremona, avrebbe anche provato a frenare, ma l'asfalto reso viscido dalla pioggia non gli ha consentito di evitare l'impatto. Anche il 57enne che si trovava alla guida dell'autobotte avrebbe provato a spostarsi, senza riuscirci. I due veicoli sono, quindi, finiti a lato della carreggiata, con il mezzo pesante danneggiato nella parte anteriore e l'auto completamente distrutta. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza (Areu) ha inviato sul posto un'ambulanza e un'auto medica del 118, mentre i vigili del fuoco di Cremona hanno dovuto liberare Joghiu dalle lamiere. È stato fatto alzare in volo anche l'elisoccorso per consentire un trasporto più rapido dell'automobilista in ospedale, ma i sanitari hanno dovuto constatare il suo decesso sul posto. I due veicoli coinvolti nell'incidente sono stati sequestrati su disposizione dell'autorità giudiziaria.