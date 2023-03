Si schianta con l’auto contro un camion: morto un uomo di 55 anni, grave il figlio 26enne Un uomo di 55 anni è morto in seguito a un frontale con un camion. Il figlio che viaggiava con lui è stato portato in ospedale in gravi condizioni. Illeso, invece, il conducente del mezzo pesante.

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Stava viaggiando a bordo di una Subaru Impreza lungo la strada provinciale 39 ‘Cerca' quando arrivato all'altezza del comune di Colturano, nella Città metropolitana di Milano a pochi chilometri da Melegnano, si è schiantato frontalmente contro un camion. L'uomo, un 55enne, era alla guida di una Subaru Impreza ed è deceduto sul colpo. Il figlio di 26 anni che viaggiava con lui è stato, invece, trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Niguarda. Illeso, ma sotto choc, il conducente del mezzo pesante.

L'intervento dei soccorsi e dei carabinieri

Lo scontro è avvenuto intorno alle 9:30 di questa mattina, venerdì 10 marzo, nei pressi dell'intersezione con via delle Industrie. Sul luogo dell'incidente si sono precipitati i sanitari dell'Agenzia regionale emergenza e urgenza, ma per il 55enne non c'era più niente da fare. Il 26enne, invece, è stato stabilizzato sul posto e trasferito d'urgenza.

Con i soccorsi, sono arrivati anche i vigili del fuoco di Milano e i carabinieri della compagnia di San Donato Milanese. Ai militari è stato affidato il compito di effettuare i rilievi del caso e di ricostruire l'esatta dinamica.

Chiusa al traffico una tratta della strada provinciale 39 ‘Cerca'

Come ha comunicato anche il Comune di Colturano sulla sua pagina Facebook, in seguito allo schianto la strada provinciale è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Il tratto interessato è quello compreso tra la rotonda di intersezione con la strada provinciale 159, la ‘Sordio-Bettola', e la bretellina ‘Cerca-Binasca'. Oltre all'immissione di via Vittorio Emanuele sulla strada provinciale ‘Cerca'.