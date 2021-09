Si schianta con la sua moto contro un muro: tragedia a Calco, morto il 34enne Andrea Atza Un ragazzo di 34 anni, Andrea Atza, è morto in un incidente stradale avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Nazionale a Calco, in provincia di Lecco. Il giovane era in sella alla sua moto: mentre percorreva una curva ha perso il controllo del mezzo, finendo contro un muro. Soccorso in condizioni disperate, è morto poco dopo il suo arrivo in ospedale.

A cura di Francesco Loiacono

Tragedia a Calco, in provincia di Lecco. Un ragazzo di 34 anni, Andrea Atza, è morto in un incidente stradale mentre era in sella alla sua moto, una Ducati Monster che aveva acquistato da pochi mesi. L'incidente è avvenuto nella notte tra lunedì e martedì in via Nazionale. Il giovane motociclista avrebbe fatto tutto da solo: in prossimità di un curvone in direzione centro paese ha perso il controllo della moto, andando a sbattere contro un muro. Il 34enne è stato sbalzato dalla due ruote finendo sull'asfalto: qui è stato notato da un'automobilista di passaggio che ha subito chiamato i soccorsi.

Trasportato d'urgenza in ospedale, i medici non sono riusciti a salvarlo

Andrea è stato soccorso da un equipaggio del 118, che ha cercato di rianimarlo sul posto. È quindi stato trasportato con la massima urgenza all'ospedale Mandic di Merate, dove però i medici non sono riusciti a salvarlo. Sul luogo dell'incidente erano intervenuti anche i vigili del fuoco e le forze dell'ordine, che si sono occupate dei rilievi del caso.

Sui social le foto con la moto nuova e i post per festeggiare la mamma e la sorella

Sul suo profilo social Andrea aveva da poco pubblicato una foto della moto acquistata, evidentemente una delle sue passioni. Dai suoi post e dalle foto emerge il profilo di un ragazzo sorridente e molto attaccato alla famiglia: solo pochi giorni fa aveva festeggiato il compleanno della madre e pochi giorni prima, sempre ad agosto, quello della sorella, che adesso si trovano a piangere assieme al padre la prematura scomparsa del proprio caro. Il ragazzo era residente a Veduggio ma era originario di Barzanò. Comunità ora in lutto per la tragica morte del giovane.