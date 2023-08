Si schianta con la moto contro un palo: è morto Vito Cascella, assistente di Kekko dei Modà Vito Cascella ha perso il controllo della sua moto finendo per schiantarsi contro un palo a Cernusco sul Naviglio (Milano). Il 47enne, a lungo assistente di Kekko, frontman dei Modà, è morto poco dopo.

A cura di Enrico Spaccini

Vito Cascella, per diverso tempo assistente del frontman dei Modà, Francesco ‘Kekko' Silvestre, è morto nella notte tra mercoledì e giovedì 10 agosto in seguito a un incidente con la sua moto a Cernusco sul Naviglio, nell'hinterland nord-est di Milano. La dinamica è ancora in fase di accertamento, ma pare che il 47enne di Cassano d'Adda abbia perso il controllo della due ruote finendo contro un palo lungo via Pavese.

Il ricordo di Kekko e dei Modà

La band nata all'inizio degli anni 2000 a Cassina De Pecchi ha voluto ricordare Cascella con un post pubblicato sulla pagina Facebook dei Modà. "Ti ho fatto una promessa… non so quando succederà, ma ci proverò finché sarò in vita. Buon viaggio anima libera. Arrivederci Cash", si legge. Tra le foto postate in memoria del 47enne, anche la copertina del romanzo di Silvestre Cash. Storia di un campione, ispirato proprio all'amico scomparso.

L'incidente e l'arrivo dei soccorsi

Secondo quanto ricostruito finora, pare che Cascella abbia perso il controllo della moto quando si trovava non molto distante dalla stazione della metropolitana di Cernusco sul Naviglio. Non è ancora chiaro il motivo, ma il 47enne si è schiantato contro un palo finendo sbalzato per diversi metri.

Erano circa le una della notte. Sul posto, lungo via Pavese, la centrale operativa del 118 aveva inviato ambulanza e automedica in codice rosso. Cascella è stato trasportato all'ospedale Uboldo di Cernusco. Durante il tragitto il 47enne, che era già in arresto cardiaco, è stato sottoposto a manovre di rianimazione. Poco dopo il suo arrivo al pronto soccorso, però, è deceduto.