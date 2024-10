video suggerito

Si schianta con la moto contro un camper che fa inversione in mezzo alla strada: morto 58enne Un 58enne si è ritrovato davanti un camper che stava facendo un'inversione in mezzo alla strada a Casei Gerola (Pavia). Il motociclista si è schiantato contro la parte anteriore del mezzo ed è deceduto poco dopo per le ferite riportate.

A cura di Enrico Spaccini

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 58enne di Casei Gerola (in provincia di Pavia) è morto nella serata di ieri, mercoledì 9 ottobre, in seguito a un incidente stradale. Stando a una prima ricostruzione, l'uomo si trovava in sella alla sua motocicletta quando, lungo via Mazzini nella periferia del paese, si è ritrovato davanti un camper che stava facendo un'inversione a U in mezzo alla carreggiata. L'impatto è stato violento e la moto è rimasta incastrata tra la ruota anteriore sinistra e il semiasse del mezzo. Trasportato d'urgenza all'ospedale San Matteo di Pavia, il 58enne è deceduto poco dopo nonostante l'intervento chirurgico a cui è stato sottoposto. La Procura aprirà un fascicolo d'indagine.

L'incidente è avvenuto qualche minuto prima delle 19 del 9 ottobre lungo via Mazzini, la strada che collega Casei Gerola a Medassino, frazione di Voghera. Il 58enne viaggiava verso il paese in sella alla sua Yamaha 600, quando si è ritrovato davanti un camper, con targa tedesca, che stava effettuando una inversione a U in mezzo alla carreggiata. La moto si è schiantata contro la parte anteriore sinistra del mezzo, finendo tra la ruota e il semiasse.

A chiamare i soccorsi sono stati alcuni passanti. Sul posto sono arrivate un'automedica del 118 e un’ambulanza della Croce d’Oro di Sannazzaro, inviate dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza. Il 58enne era privo di conoscenza e le sue condizioni sono apparse subito critiche. I sanitari lo hanno sottoposto alle manovre di rianimazione e lo hanno poi trasportato in codice rosso al San Matteo di Pavia.

Il 58enne è stato sottoposto a un intervento chirurgico, ma, nonostante lo sforzo dei medici, è deceduto. Le ferite che aveva riportato nello schianto si sono rivelate troppo gravi. Nel frattempo, i carabinieri hanno svolto i rilievi del caso e ascoltato alcuni testimoni. Lo stesso cittadino tedesco che si trovava alla guida del camper ha fornito la propria versione dei fatti. Sul luogo dell'incidente è arrivato in serata anche Leonardo Tartara, sindaco del paese, mentre la Procura di Pavia aprirà presto un fascicolo per le indagini sull'incidente.