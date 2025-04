video suggerito

Si schianta con la moto contro un camion in manovra per entrare nel piazzale di un’azienda: morto 34enne Un 34enne è morto nella tarda mattinata del 3 aprile in un incidente stradale a Zogno (Bergamo). Il giovane si è schiantato contro un camion che stava facendo manovra per entrare nel piazzale di uno stabilimento. Fai rumore con noi. Diventa sostenitore

A cura di Enrico Spaccini

15 CONDIVISIONI condividi chiudi

Incidente in moto (Immagine di repertorio)

Un 34enne è morto nella tarda mattinata di oggi, giovedì 3 aprile, in seguito a un incidente stradale a Zogno (in provincia di Bergamo). Stando a una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando in sella alla sua moto quando si è schiantato contro un camion impegnato in una manovra. Il mezzo è stato sbalzato fino all'ingresso di un'azienda della zona, mentre il 34enne è finito contro l'asfalto a diversi metri di distanza. All'arrivo del personale sanitario, era già deceduto.

L'incidente è avvenuto intorno alle 12:30 del 3 aprile ad Ambria, frazione di Zogno. Lo schianto tra moto e camion sarebbe stato frontale: il mezzo pesante stava eseguendo una manovra per entrare nel piazzale di uno stabilimento di acque minerali e, in quel momento, sarebbe sopraggiunto il 34enne con la sua moto diretto verso Zogno. L'impatto ha scagliato la due ruote contro un muletto parcheggiato in zona, scatenando un principio d'incendio. Il motociclista, invece, è stato sbalzato a diversi metri di distanza.

Sul posto sono arrivati i sanitari di Padana Emergenze, che hanno potuto solo constatare il decesso del 34enne. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme del muletto, mentre la polizia locale ha gestito la viabilità per consentire ai carabinieri di Zogno e alla polizia stradale di Bergamo di eseguire i rilievi del caso.