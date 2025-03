video suggerito

Si ribalta un camion carico di maiali nel Bresciano: ferito lievemente il conducente, 30 gli animali morti Oggi, lunedì 3 marzo, un autoarticolato carico di maiali si è ribaltato nei pressi di Manerbio, in provincia di Brescia. In seguito all'incidente, molti degli animali sono morti.

A cura di Giulia Ghirardi

Questa mattina, lunedì 3 marzo, un autoarticolato carico di maiali si è ribaltato al km ventisette della ex strada provinciale numero 45 bis, nei pressi di Manerbio, in provincia di Brescia. In seguito all'incidente, molti degli animali sono morti.

Secondo le informazioni disponibili sino a questo momento, l'incidente si sarebbe verificato intorno alle ore 9:00 di questa mattina. Il conducente di un autoarticolato stava effettuando una manovra allo svincolo per svoltare in direzione Cremona quando avrebbe perso il controllo del mezzo, che si sarebbe quindi ribaltato su un fianco a bordo della strada.

Secondo quanto appreso, l'uomo alla guida, un uomo di 45 anni, non avrebbe riportato gravi ferite in seguito al ribaltamento e sarebbe stato medicato direttamente sul posto dagli operatori sanitari del 118 mandati da Areu, l'Agenzia regionale emergenza urgenza. Una sorte differente è toccata agli animali che si trovavano a bordo dell'autoarticolato. Sui 118 trasportati sarebbero una trentina quelli morti, o feriti in modo talmente grave che l'Ats ne avrebbe disposto l'abbattimento.

Sul posto dell'incidente, insieme ai soccorsi sanitari e ai Vigili del fuoco, sono intervenuti anche gli agenti della polizia locale per i rilievi e per regolare il traffico. Le forze dell'ordine sono adesso al lavoro per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e quindi fare chiarezza sull'accaduto.