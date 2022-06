Si ribalta in una scarpata mentre guida il trattore: morto l’imprenditore Giandomenico Bozza Tragedia nel pomeriggio di ieri a Provezze, frazione di Provaglio d’Iseo, dove un imprenditore di 66 anni, Giandomenico Bozza, è morto a seguito di un incidente con il trattore.

Foto di repertorio

Tragedia nel pomeriggio di ieri, mercoledì 1 giugno, a Provezze, frazione di Provaglio d'Iseo. Un imprenditore di 66 anni, Giandomenico Bozza, è morto a seguito di un incidente che ha coinvolto il trattore che guidava. Il mezzo con a bordo l'uomo si è ribaltato in una scarpata senza lasciargli scampo. Bozza si trovava in un campo di sua proprietà al momento del sinistro.

Secondo quanto ricostruito sinora dalle forze dell'ordine intervenute, l'imprenditore avrebbe improvvisamente perso il controllo del veicolo, probabilmente a causa di un malore. Il mezzo si è ribaltato facendo sbalzare fuori dalla cabina il 66enne. Il corpo dell'uomo è stato trovato qualche tempo più tardi da un famigliare che lo stava cercando, ormai già privo di vita. A nulla sono serviti gli sforzi del personale sanitario inviato sul posto dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia. I paramedici arrivati hanno tentato invano di rianimarlo ma per lui purtroppo non c'è stato nulla da fare.

Noto in paese per le iniziative sociali, lascia tre figli e la moglie

Come riportato da Bresciatoday, Bozza era un volto noto dell'imprenditoria locale. Era il fondatore della Transpecial srl di Monticelli Brusati, una ditta specializzata in trasporto di materiale chimico e rifiuti speciali. Noto anche perché attivo nel gruppo Alpini e per alcune iniziative sociali, l'imprenditore era grande sostenitore di diverse manifestazioni sportive. Lascia tre figli (Angela, Francesca e Federico) e la moglie Emanuela. I suoi funerali verranno celebrati sabato 4 giugno alle 10 nella chiesa di Provezze.