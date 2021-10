Si ribalta il quad, ragazza di 19 anni di Milano muore in Grecia Una 19enne di Milano è morta in Grecia, dove si trovava in vacanza col fidanzato, in un incidente stradale: il quad su cui viaggiavano entrambi si sarebbe ribaltato per cause da accertare. La ragazza è deceduta sul colpo, il giovane è invece rimasto ferito ed è stato trasportato in ospedale e non sarebbe in grado di fornire indicazioni sulla dinamica dell’incidente.

A cura di Nico Falco

Immagine di repertorio

Una ragazza di 19 anni residente a Milano è deceduta in un incidente stradale avvenuto in Grecia, dove si trovava in vacanza insieme al fidanzato. Al momento sono poche e frammentarie le notizie circolate (e non sono state rese note le generalità della vittima) ma, stando a quanto ricostruito, la tragedia sarebbe avvenuta durante un'uscita su un quad, il quadriciclo fuoristrada molto diffuso sulle isole greche e in genere nei luoghi di vacanza marittimi.

Il mezzo, su cui viaggiavano entrambi, si sarebbe ribaltato per cause che restano da accertare. La ragazza sarebbe stata investita dal mezzo, che le avrebbe causato delle ferite gravissime portandola alla morte in pochi istanti; i soccorsi arrivati poco dopo non avrebbero potuto fare nulla per tentare di salvarla. Ferito, ma ancora vivo, il fidanzato: il ragazzo è stato trasferito in ospedale e probabilmente nelle prossime ore verrà ascoltato dalle forze dell'ordine nel tentativo di ricordare la dinamica dell'incidente di cui, a quanto si apprende, ricorderebbe poco.