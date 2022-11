Si ribalta con l’auto in una rotonda, neonata trasferita in ospedale: padre trovato con una patente falsa Un uomo è stato denunciato e multato per aver guidato con una patente falsa: è stato scoperto dopo che è rimasto coinvolto, con la sua famiglia, in un incidente a Leno (Brescia). Ad avere la peggio, la figlia di appena due mesi portata in ospedale.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Una neonata in ospedale. È il bilancio dell'incidente stradale verificatosi nella giornata di martedì 15 novembre a Leno, comune in provincia di Brescia. Alla guida dell'auto, dove si trovava la bimba di appena due mesi, c'era il padre. Dagli accertamenti è emerso che l'uomo era in possesso di documenti falsi.

Oltre a loro due, sulla Chevrolet Matiz c'era l'intera famiglia. L'utilitaria, per cause ancora da accertare, si è schiantata nella rotonda che si trova tra via Badia e la Provinciale 7. L'auto si è poi ribaltata finendo nel campo vicino. Sul posto sono intervenuti i medici e i paramedici del 118 che hanno riportato la bimba agli Spedali Civili di Brescia.

L'uomo aveva la patente contraffatta

Per farlo, gli operatori sanitari del 118 l'hanno trasferita con un elicottero. Anche la madre ha riportato alcune lievi ferite. Gli agenti della polizia locale hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Durante gli approfondimenti, è emerso che l'uomo aveva una patente contraffatta.

Il documento – rilasciato in Polonia – aveva insospettito gli agenti. Dalle verifiche, è poi emerso che la sanzione era falsa. Non è chiaro da quanto tempo guidasse con quella patente falsa. Certo è che, come dimostrato da quanto accaduto nei giorni scorsi, ha rischiato seriamente di mettere in pericolo non solo la sua vita, ma anche quella di una bimba di appena due mesi.

E proprio per questo motivo l'uomo è stato denunciato a piede libero e dovrà anche pagare una multa. Il padre dovrà pagare adesso un conto salatissimo: gli investigatori lo hanno multato una sanzione di 5 mila euro.