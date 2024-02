Si ribalta con il trattore che stava guidando e rimane schiacciato: è morto Carlo Turconi L’agricoltore stava dissodando i campi di una zona rurale di Besozzo (Varese) quando il trattore si è ribaltato. Carlo Turconi è rimasto schiacciato dal mezzo ed è deceduto poco dopo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Foto di repertorio

Carlo Turconi è morto questa mattina, sabato 3 febbraio, in seguito a un incidente avvenuto in un'area rurale a Besozzo, comune sul Lago Maggiore in provincia di Varese. Il 69enne residente a Gerenzano stava lavorando un campo di via Selva Cascina quando, per motivi ancora da chiarire, si è ribaltato con il trattore rimanendo schiacciato dal mezzo agricolo. Le sue condizioni sono apparse subito gravissime e i medici arrivati con l'ambulanza e l'elisoccorso non hanno potuto fare altro che constatare il decesso.

Secondo quanto ricostruito, Turconi stava lavorando nell'appezzamento di terreno che coltivava come passatempo nella frazione Cardana di Besozzo, un'area rurale tra Caravate e Sangiano. La dinamica è ancora al vaglio dei carabinieri, ma pare che il 69enne fosse alle prese con un grosso mezzo agricolo che utilizzava per dissodare i campi quando questo si è ribaltato travolgendolo.

L'allarme è scattato intorno alle 9 e sul posto sono arrivati i sanitari con un'ambulanza della Croce Rossa di Gavirate e un elisoccorso decollato da Como. Le condizioni di Turconi, però, erano gravissime e poco dopo i medici hanno dovuto constatare il decesso. Nel frattempo, nell'area rurale sono arrivati anche i carabinieri della Compagnia di Varese, gli agenti della polizia locale di Besozzo e gli ispettori di Ats Insubria.

Le indagini dovranno chiarire per quale motivo il mezzo che Turconi, che ormai da 15 anni viveva a Besozzo, stava utilizzando si è ribaltato all'improvviso. Il 69enne era conosciuto in paese, tanto che anche il sindaco, Gianluca Coghetto, ha voluto esprimere "vicinanza alla famiglia" di Turconi.