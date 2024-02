Due auto si schiantano nel Varesotto, morto un 45enne: l’altro conducente è ricoverato in ospedale Due auto si sono schiantate nella tarda serata del 6 febbraio a Gornate Olona (Varese). Un 45enne è morto all’impatto, mentre l’altro conducente è ricoverato in gravi condizioni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

(Repertorio)

Un 45enne è morto in seguito a un incidente stradale avvenuto nella tarda serata di ieri, martedì 6 febbraio, a Gornate Olona, in viale delle Industrie nella frazione Torba, in provincia di Varese. La dinamica dello schianto è ancora in fase di accertamento. Il conducente dell'altra auto, un 51enne, è stato trasportato con la massima urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Tradate. Le sue condizioni sarebbero ancora gravi.

L'allarme è scattato intorno alle 22:15 del 6 febbraio. Sul posto, insieme ai carabinieri della Compagnia di Saronno e ai vigili del fuoco di Varese, sono arrivati i sanitari del 118 con ambulanza, automedica e l'elisoccorso decollato dalla base di Como. Non è ancora chiaro cosa sia accaduto con esattezza, ma all'arrivo dei soccorsi uno dei due automobilisti coinvolti nello schianto era già deceduto.

Si tratta di un 45enne di Oggiona con Santo Stefano, morto all'impatto con l'altra vettura. I medici non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. Il secondo, un 51enne, è tutt'ora ricoverato all'ospedale Galmarini di Tradate in gravi condizioni.