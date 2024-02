Schianto sulla strada provinciale Sp13, muore un operaio che stava svolgendo alcune consegne Un uomo di 61 anni è morto poco dopo un incidente stradale avvenuto ad Agrate Brianza (Monza e Brianza): si è scontrato frontalmente con un altro veicolo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Fonte: vigili del fuoco di Monza

Nella giornata di ieri, domenica 11 febbraio, si è verificato un incidente stradale sulla strada provinciale 13. Lo schianto è avvenuto nel territorio di Agrate Brianza, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. L'uomo è morto poco dopo il ricovero in ospedale.

La vittima stava andando nel centro di distribuzione della Rcs

La vittima è un 61enne che è originario di Domodossola, comune che si trova in provincia di Verbania Cusio Ossola. Al momento dello scontro, si trovava alla guida di un furgone che stava procedendo in direzione Melzo (Milano). Stando a quanto ricostruito dalle forze dell'ordine, l'uomo si stava recando nel centro di distribuzione della Rcs per caricare i giornali che avrebbe poi dovuto portare alle edicole del suo territorio.

Poco dopo la mezzanotte di ieri, domenica 11 febbraio, si è scontrato frontalmente con un altro mezzo. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 sul luogo dell'incidente con due ambulanze e un'auto medica. Sul posto c'erano anche i vigili del fuoco di Monza, arrivati con un'autopompa da Vimercate e un carro fiamme da Lissone.

Il 61enne è morto poco dopo l'arrivo in ospedale

I pompieri hanno estratto il 61enne dall'abitacolo e lo hanno affidato agli operatori sanitari. È stato trasferito in codice rosso all'ospedale San Gerardo di Monza: è morto poco dopo. Per lui infatti non c'è stato nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate. L'altro conducente invece è stato portato all'ospedale San Raffaele di Milano con codice giallo. I carabinieri di Vimercate hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.