Incidente a Cesano Maderno, scontro tra furgone e moto: gravissimo un 20enne Un ragazzo di vent'anni si è scontrato con la sua moto contro un furgone a Cesano Maderno (Monza e Brianza): ha riportato traumi multipli, è gravissimo.

A cura di Ilaria Quattrone

Incidente stradale a Cesano Maderno, comune che si trova nella provincia di Monza e Brianza. Un ragazzo di vent'anni ha riportato gravissime ferite. Sul posto, oltre agli operatori sanitari del 118, sono intervenuti i carabinieri e i vigili del fuoco per svolgere tutti i rilievi del caso. Sono ancora poche le informazioni sulla dinamica.

Lo scontro tra una moto e un furgone

Sulla base di quanto diffuso fino a questo momento, l'incidente è avvenuto alle 17.16 di oggi pomeriggio, martedì 6 febbraio. La centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato i medici e i paramedici del 118 a bordo di un'automedica e un'ambulanza in piazza monte bianco al civico 5. Si sono scontrati una moto e un furgone.

Il ventenne ha riportato traumi multipli

Il ventenne si trovava in sella allo scooter quando è finito contro il veicolo. Gli operatori sanitari hanno fornito le prime cure sul posto, poi hanno deciso di trasferirlo in codice rosso – quello più grave – all'ospedale San Gerardo di Monza. Ha riportato traumi multipli: non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. Ad aiutare nelle operazioni di soccorso, c'erano anche i vigili del fuoco. I carabinieri invece hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica e accertare eventuali responsabilità.

Non è chiaro se il conducente del furgone abbia avuto bisogno di cure.