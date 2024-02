Incidente sul lavoro a Besana in Brianza, cade dal camion mentre scarica la merce: è gravissimo Un operaio di 57 anni è caduto da un camion durante le operazioni di scaricamento: si è provocato due gravi traumi al torace e alla schiena. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Nella giornata di oggi, martedì 13 febbraio, si è verificato un incidente sul lavoro a Besana in Brianza, comune che si trova proprio nella provincia di Monza e Brianza. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio e precisamente alle 14.14. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco, le forze dell'ordine e i tecnici dell'agenzia di tutela della salute del territorio.

L'operaio è caduto dal camion mentre scaricava la merce

L'infortunio è avvenuto nella Frazione Vergo Zoccorino in via Cremonina al civico 46. Lì si trova infatti un allevamento. Un uomo di 57 anni è caduto da un camion durante le operazioni di scaricamento. L'operaio si è procurato un trauma al torace e uno alla schiena. I medici e i paramedici, che sono arrivati con un'automedica e un'ambulanza, gli hanno fornito le prime cure sul posto.

Trasferito in gravissime condizioni in ospedale

Dopodiché hanno deciso di trasferirlo in codice rosso all'ospedale San Gerardo: le sue condizioni sono molto gravi. Non è chiaro se sia in pericolo di vita o meno. I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza l'intera area. Le forze dell'ordine hanno svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. I tecnici dell'agenzia di tutela della salute hanno raccolto tutte le informazioni necessarie a capire se siano state rispettate tutte le norme di sicurezza.