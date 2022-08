Si ribalta col Mercedes in pieno centro città, scende dall’auto e se ne va: ricercata una donna Una donna di 40 anni è ricercata a Rovato. Ieri si è capottata con l’auto salvo allontanarsene subito dopo lasciando il veicolo in mezzo alla strada.

Una donna di circa 40 anni è ricercata dalle forze dell'ordine a Rovato, in provincia di Brescia, da ieri pomeriggio. La conducente dell'auto deve rispondere alle domande delle forze dell'ordine che non si spiegano come mai abbia abbandonato il proprio Mercedes capottato in mezzo alla strada dopo un incidente che l'ha riguardata.

Il Mercedes si ribalta e lei la abbandono in strada

Tutto è successo nel pomeriggio di ieri, lunedì 22 agosto, intorno alle 17 nella zona di via Silvio Bonomelli, in centro paese. Secondo quanto ricostruito dagli agenti della polizia locale subito intervenuti sul posto, il Mercedes Gls della donna si sarebbe ribaltata per motivi ancora da accertare, lasciando intrappolata la conducente al suo interno. La quarantenne, ad ogni modo, è riuscita a uscire dall'abitacolo, allontanandosi dal veicolo prima ancora dell'arrivo dei ghisa e dei soccorritori, inviati dall'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia.

Ricercata una donna di 40 anni a Rovato, nel Bresciano

Fortunatamente, lo schianto non ha provocato alcun ferito anche se ha portato a diversi danni alla segnaletica stradale verticale con l'abbattimento di diversi cartelli e un palo della luce. Diversi i testimoni del sinistro che hanno riferito agli agenti della locale l'allontanamento spontaneo della donna subito dopo l'incidente. I motivi sono ancora sconosciuti. Secondo i ghisa, la 40enne potrebbe aver deciso di abbandonare l'auto per paura oppure perché in stato di choc. Una volta trovata, fornirà una sua versione.