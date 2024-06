video suggerito

Si presenta fuori dalla casa della ex con la pistola d'ordinanza: condannato ex comandante della polizia locale L'ex comandante della polizia Locale di Sirmione (Brescia) è stato condannato con l'accusato di stalking e minaccia nei confronti della ex compagna: si era anche presentato a casa della donna armato della sua pistola d'ordinanza.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

È stato condannato a un anno e dieci mesi Roberto Toninelli, ex comandante della polizia Locale di Sirmione accusato di stalking e minaccia nei confronti della ex compagna. La donna lo aveva lasciato ma lui non si è mai rassegnato alla fine della loro relazione. Ora è arrivata la condanna con pena sospesa se l'uomo porterà a termine un percorso di recupero.

I fatti risalgono al 2021 quando anche la donna lavorava in Comune, come segretaria comunale. In due mesi, dopo la fine della loro relazione, l'ex comandante ha provato a mettersi in contatto con la ex con circa 500 tentativi tra messaggi e telefonate. Lo stalking è culminato con un inseguimento finito davanti alla casa della donna in cui Toninelli è stato fermato e sorpreso armato della pistola d'ordinanza. Per lui è scattato un arresto con l'accusa di stalking, minacce, porto abusivo dell'arma di ordinanza e interferenze nella vita privata nei confronti della ex.

Davanti ai giudici – come riporta Brescia Today – si sarebbe difeso così: "Con me non avevo la pistola, che era a casa, ma un anello che avrei voluto regalarle". Ma i messaggi il giorno prima di presentarsi sotto casa erano di minaccia: "Domani ci vediamo e chiudiamo i conti". Poi durante il processo in Tribunale avrebbe anche detto: "Non si è trattato di atti persecutori, ma comportamenti giustificati. Per lei ho stravolto la mia vita. Mi ha creato aspettative e poi ha deciso di troncare la relazione". Dovrà adesso scontare una condanna a un anno e dieci mesi.