video suggerito

Ex comandante della polizia locale accusato di stalking nei confronti dell’ex: condannato a 1 anno e 10 mesi L’ex comandante della polizia locale di Sirmione (Brescia) è stato condannato a un anno e dieci mesi perché accusato di stalking nei confronti dell’ex compagna. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

5 CONDIVISIONI condividi chiudi

Nella giornata di oggi, venerdì 21 giugno, il tribunale di Brescia ha condannato a un anno e dieci mesi l'ex comandante della polizia locale di Sirmione (Brescia) che era stato accusato di stalking ni confronti dell'ex compagna che, all'epoca dei fatti, era dipendente dello stesso Comune. La vittima, proprio perché perseguitata dall'ex compagno, è stata costretta a trasferirsi in Liguria.

I due avevano avuto una relazione. Appena questa si è conclusa, l'ex comandante ha iniziato ad avere alcuni comportamenti ossessivi nei confronti della donna. Avrebbe quindi iniziato a perseguitarla. In un'occasione in particolare si sarebbe presentato armato proprio a casa di lei. La donna ha quindi rischiato di morire. Lo ha poi denunciato, facendo così scattare le indagini delle forze dell'ordine. Purtroppo però è stata costretta a trasferirsi in un'altra Regione per poter essere al sicuro.

Gli investigatori hanno ricostruito il quadro. Dopo aver raccolto tutti gli elementi, è stato disposto il rinvio a giudizio per l'uomo. Nella giornata di oggi il Tribunale ha emesso la sentenza. Lo ha condannato a un anno e dieci mesi. Il giudice ha disposto che la sospensione della pena sia condizionata alla frequenza almeno due volte alla settimana di un corso specifico. Durante queste sedute si discuterà di prevenzione della violenza di genere.