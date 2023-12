Si prende un testata durante la partita di calcio e sviene: attaccante di 23 anni in ospedale Un ragazzo di 23 anni è stato trasferimento in ospedale per aver perso i sensi dopo un testa contro testa durante una partita di calcio: fortunatamente non è in gravi condizioni.

A cura di Giorgia Venturini

Un testa contro testa sul campo da calcio è costato a un ragazzo di 23 anni il trasferimento in ospedale. È successo ieri domenica 17 dicembre a Volta Mantovana durante una partita di seconda categoria. Stando a quanto accaduto, l'attaccante di 23 anni di Quistello durante il match ha avuto un violento testa contro testa con un centrocampista della squadra di casa, l’A.s.d. Voltesi. Come riporta La Gazzetta di Mantova, nello scontro per recuperare il pallone il 23enne ha avuto la peggio ed è caduto subito a terra perdendo i sensi per due minuti.

Subito sono stati allertati i sanitari del 118: nel frattempo il giovane, soccorso dai presenti alla partita, è rinvenuto riuscendo a rispondere alle chiamate dei medici. Il 23enne è stato portato in ospedale a Mantova per tutti gli accertamenti del caso dove è stato sottoposto anche a una tac alla tempia sinistra dove ha ricevuto la testata. Non è in gravi condizioni.

Arbitro di calcio colpito con una testata a Brescia

Nella giornata di sabato 16 dicembre un arbitro di 27 anni è stato colpito con una testata durante una partita di calcio a 7 del campionato Serie B del Csi. Anche in questo caso il giovane è stato trasportato in ospedale dove è stato medicato e sottoposto ad accertamenti, ma non è in gravi condizioni. I carabinieri della Compagnia di Brescia sono al lavoro per chiarire cos'è accaduto quella sera, venerdì 15 dicembre, al campo dell'oratorio de Le Do Sante a San Polo dove la squadra locale giocava contro quella di Lamarmora.

Certo però è che fin dall'inizio è stata una partita eccessiva: dopo cinque minuti di gioco, un giocatore di Lamarmora è stato espulso, poi la testa all'arbitro e il trasferimento in ospedale.