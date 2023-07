Si offre di accompagnare una donna in stazione, poi la picchia e la violenta dietro a una siepe Un uomo di 33 anni è finito in carcere con l’accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale: stava accompagnando una donna in stazione quando l’ha trascinata dietro una siepe e l’ha violentata.

A cura di Giorgia Venturini

Foto di repertorio

Una donna è stata picchiata e stuprata a Legnano, nel Milanese, da un uomo che si era offerto di accompagnarla in stazione dove la donna avrebbe preso il treno per tornare a casa. L'apparenza gentilezza si è trasformata in violenza dopo pochi minuti. L'uomo è stato arrestato poco dopo dalla polizia.

La violenza dopo una serata tra amici

Stando a una prima ricostruzione di quanto accaduto, la vittima e l'uomo sono usciti da un locale verso le 3 di notte dopo aver trascorso una serata ognuno con il proprio gruppo di amici. Quando la donna, una 52enne originaria dell'America Latina, ha deciso che era ora di tornare a casa ha accettato la gentilezza di un uomo, un 33enne pakistano, che si era offerto di accompagnarla alla stazione. In pochi secondi però tutto è cambiato: il 33enne ha trascinato la donna dietro una siepe e l'ha sia picchiata che violentata quando la donna lo aveva rifiutato.

L'intervento della polizia e l'arresto

Alcuni passanti hanno chiamato i soccorsi e le forze dell'ordine che si sono precipitati immediatamente sul posto. Alla vista degli agenti l'aggressore si è scagliato anche contro di loro. Finalmente dopo qualche minuto sono riusciti a bloccarlo. Per il 33enne sono scattate le manette con l'accusa di violenza sessuale e resistenza a pubblico ufficiale. Si trova ora in carcere. Intanto la donna è stata soccorsa e sottoposta alle cure della clinica Mangiagalli. Ha denunciato formalmente il suo aggressore.