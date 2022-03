Si lancia con il parapendio dal Monte Cornizzolo e precipita: attivati i soccorsi Non sono ancora chiare le condizioni dell’uomo coinvolto nell’incidente. Cosa abbia provocato la caduta del parapendio è ancora tutto da capire.

A cura di Giorgia Venturini

Paura questo pomeriggio sul monte Cornizzolo, in provincia di Lecco. Qui sarebbe precipitato un parapendio che ha fatto scattare i soccorsi. Ancora poche le informazioni note, ma l'allarme è scattato prima delle 16 e sul posto si è precipitato l'elisoccorso di Sondrio. Così come sono stati allertati gli uomini del soccorso alpino. Cosa abbia provocato la caduta del parapendio è ancora tutto da capire, certo è che il monte Cornizzolo è famoso per i lanci con il parapendio spesso eseguiti infatti la domenica soprattutto con giornate soleggiate come quella di oggi. Non sono ancora chiare le condizioni dell'uomo coinvolto nell'incidente: non si sa se era solo o in compagna di una persona più esperta durante il lancio. Determinante potrebbe essere anche l'assenza di vento in cima al monte.

Precipita un ultraleggero con due ragazzi nella Bergamasca

Sempre oggi un ultraleggero con a bordo un ragazzo di 20 anni e una ragazza di 18 è precipitato verso le 9.30 nei pressi di via Leonardo da Vinci a Valbrembo, nella Bergamasca. Dalle primissime informazioni, i due ragazzi hanno perso il controllo dell'ultraleggero, un Tecnam P2008 da due posti, poco dopo il decollo: la causa di tutto dovrebbe essere un guasto al motore. Tutto però verrà accertato nelle prossime ore. Pochi secondi dopo sul posto si sono precipitati i soccorsi: i paramedici in ambulanza e i vigili del fuoco di Dalmine, oltre che una squadra partita dalla centrale di Bergamo. I ragazzi fortunatamente non erano feriti. Intanto i vigili del fuoco si sono assicurati di mettere in sicurezza il velivolo, bonificando tutta l'area compromessa.