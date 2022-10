Si incastra il braccio in un macchinario, grave un operaio di 27 anni Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito mentre stava lavorando in un’azienda in provincia di Lecco. È rimasto incastrato in un macchinario.

A cura di Ilaria Quattrone

Ancora un incidente sul lavoro in Lombardia. Nella giornata di ieri, venerdì 30 settembre 2022, un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito durante l'orario di lavoro. L'operaio è stato trasferito d'urgenza in ospedale dove è ancora ricoverato. Sul posto le forze dell'ordine per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda.

L'uomo è rimasto incastrato con il braccio sinistro

L'incidente è avvenuto in un'azienda metalmeccanica di Calolziocorte, comune che si trova in provincia di Lecco. In base alle prime informazioni ricevute, l'uomo è rimasto incastrato in un macchinario. Il braccio sinistro è stato schiacciato. Sono stati quindi chiamati immediatamente i soccorsi.

Trasferito d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza

L'agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu) ha inviato sul posto i medici e i paramedici del 118. Gli operatori sanitari, dopo aver fornito le prime cure sul posto, hanno deciso di trasferirlo d'urgenza all'ospedale San Gerardo di Monza. Non è chiaro se sia stato sottoposto a un intervento chirurgico. Presenti anche i carabinieri e i tecnici dell'Agenzia di tutela della salute competente sul territorio.

Sul posto i tecnici di Ats per capire se siano state rispettate le norme di sicurezza

Oltre a svolgere i rilievi del caso per capire cosa sia successo, i tecnici si sono messi a lavoro per comprendere se siano state rispettate tutte le norme in termini di sicurezza. Bisognerà infatti capire se si sia trattato di un malfunzionamento o meno. Questo è solo l'ultimo incidente sul lavoro in Lombardia che da inizio anni ne ha registrati decine.