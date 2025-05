Si getta nel fiume Oglio dopo una lite e muore annegato, arrestato l’aggressore: “Faida sul traffico di droga”

Soiyt Abdelilah è stato attirato insieme a un parente in un’imboscata lungo le rive del fiume Oglio e là sarebbe stato accerchiato e quindi aggredito anche con l’utilizzo di armi da fuoco. Per salvarsi il 32enne si è gettato nelle acque del fiume dalle quali, però, non è più riemerso. Arrestato il presunto aggressore.