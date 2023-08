Si finge il figlio all’estero per farsi consegnare quasi 5mila euro: la truffa con un messaggio sul cellulare Un anziano è stato truffato per quasi 5mila euro: un ragazzo tramite sms si era finto il figlio in difficoltà all’estero e aveva bisogno di soldi.

A cura di Giorgia Venturini

Un ragazzo di 25 anni residente a Brescia è stato denunciato per aver truffato un anziano toscano per quasi 5mila euro. Stando alla ricostruzione di quanto accaduto, il 25enne ha mandato un messaggio all'anziano fingendosi il figlio all'estero in difficoltà: nel testo aveva scritto che gli si era rotto il telefono e per questo motivo stava scrivendo con un altro numero. Parole che hanno convinto l'anziano di 83 anni che senza pensarci due volte ha fatto due bonifici senza prima assicurarsi di chiamare il figlio.

La truffa per quasi 5mila euro

Il ragazzo, originario della Nigeria, ha scritto all'anziano che aveva bisogno urgentemente un bonificato da da 2.480,95 euro, da versare su un preciso conto corrente. Era in difficoltà e di fretta, gli avrebbe spiegato tutto poi. A questo punto – come spiega Brescia Today – vedendo che l'anziano non si era insospettito di nulla il truffatore ha chiesto un altro bonifico 2.250,80 euro. Entrambi i bonifici erano andati a buon fine.

A scoprire la truffa il vero padre

A scoprire la truffa è stato quello stesso giorno il figlio vero, ritornato a casa proprio dall'estero. Così figlio e padre hanno scoperto la truffa: si sono immediatamente rivolti ai carabinieri di Livorno che dopo una rapida indagini sono risaliti al ragazzo, residente in provincia di Brescia. Il giovane è stato denunciato in stato di libertà per truffa e sostituzione di persona. Fortunatamente l'anziano potrà recuperare parte dei suoi soldi.