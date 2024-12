video suggerito

Si ferma a guardare un incidente, ma dimentica il freno a mano e il camion finisce contro le auto A Cologno al Serio (Bergamo) si sono verificati due incidenti in pochi minuti nella mattinata del 15 dicembre. Una 85enne è stata investita da un’auto e un camionista di passaggio, che si era fermato a osservare la scena, si è dimenticato di azionare il freno a mano del suo mezzo facendolo finire contro le altre vetture. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Un 70enne di passaggio a Cologno al Serio (in provincia di Bergamo) si era fermato nella mattinata di ieri, domenica 15 dicembre, lungo la circonvallazione per osservare un incidente che si era appena verificato. Una donna di 85 anni, infatti, era stata investita da un'auto e le sue condizioni sembravano gravi. Tuttavia, scendendo dal suo camion, il 70enne si era dimenticato di azionare il freno a mano e il mezzo pesante, muovendosi da solo, era finito contro le altre automobili ferme. A evitare conseguenze più gravi, ci ha pensato un agente della polizia stradale di Treviglio che era impegnato nei rilievi dell'investimento e che poi è riuscito a salire sul camion in movimento e a fermarlo.

Poco dopo le 7:20 del 15 dicembre, lungo la circonvallazione di Cologno all'altezza di via della Repubblica, una Fiat 500L ha investito una donna di 85 anni. Stando a una prima ricostruzione, pare che l'anziana stesse attraversando la strada per andare a Messa quando è stata travolta. Probabilmente, la 57enne residente a Bagnatica che era alla guida dell'auto non aveva visto in tempo l'85enne a causa della fitta nebbia. L'anziana avrebbe riportato fratture multiple a gambe e braccia e un trauma cranico ed è stata trasportata in ospedale a Treviglio.

Mentre i sanitari prestavano soccorso alla vittima dell'incidente e la polizia stradale eseguiva i rilievi del caso, un 70enne, bresciano di Prevalle, si sarebbe fermato con il suo camion per osservare la scena e, forse, anche per prestare il proprio aiuto. Tuttavia, l'uomo non avrebbe azionato il freno a mano del suo mezzo che, muovendosi da solo, è finito contro le altre vetture ferme dietro di lui.

A evitare conseguenze più serie di qualche danno alle carrozzerie, ci ha pensato proprio un agente della stradale di Treviglio. Il poliziotto, infatti, è riuscito a risalire a bordo del camion in movimento e a fermare il mezzo prima che potesse ferire qualcuno. Il 70enne, alla fine, è stato multato per non aver tirato il freno a mano e per non aver rispettato i tempi di guida.