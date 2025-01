video suggerito

Investito da un furgone mentre passeggia a Brescia: è gravissimo Un uomo di 79 anni è stato investito questa mattina da un furgone mentre percorreva a piedi via Cremona, a Brescia. L’anziano è stato portato all’ospedale in condizioni gravissime, con traumi alla testa e al torace. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Un uomo di 79 anni è stato investito da un furgone nella mattinata oggi, mercoledì 15 gennaio, mentre camminava in una strada di Brescia. L'anziano è stato trasportato in ospedale in gravissime condizioni, con traumi alla testa e al torace. Non si sa se sia in pericolo di vita.

Stando alle prime ricostruzioni, un furgone avrebbe travolto e investito un signore di quasi ottant'anni mentre percorreva a piedi via Cremona, a Brescia. L'incidente sarebbe avvenuto attorno alle 11:40 del mattino all'altezza del civico 173.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i soccorsi, allertati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza (Areu) della Lombardia. I medici e i paramedici del 118, arrivati con un'auto medica e un'ambulanza, hanno constatato che la vittima si trovava in gravi condizioni, avendo riportato un trauma cranico e uno al torace.

I soccorsi hanno trasportato il 79enne agli ospedali Civili di Brescia, dove attualmente l'uomo si trova ricoverato. Non si sa se sia in pericolo di vita. Sul luogo dell'incidente è intervenuta anche la Polizia locale di Brescia, che ha effettuato tutti i rilievi del caso per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per chiarire le responsabilità del conducente del furgone.