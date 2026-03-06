Si fa praticare sadomaso poi lo ricatta e si fa dare 20mila euro in contanti: arrestata 35enne a Milano

Una 35enne di Milano è stata arrestata con l’accusa di ricatto sessuale e autoriciclaggio ai danni di un 50enne. Dopo pratiche sadomaso, dietro minaccia, si sarebbe fatta consegnare 20mila euro in contanti.

Una donna di 35 anni conosce un uomo di 50 anni ad un corso di ballo. Poi, con la scusa di farsi dare lezioni private per imparare meglio i passi, si fa invitare a casa di lui. In quelle occasioni i due avrebbero avuto rapporti sessuali, con la richiesta insistente, da parte della donna, di ricevere pratiche sadomaso. Dietro minaccia di denunciarlo alle autorità per atti violenti durante l'atto sessuale lo avrebbe poi costretto a darle una somma iniziale di 20mila euro in contanti. Poi, la volta successiva, la donna avrebbe preteso altri 10mila euro.

L'uomo, a questo punto, estenuato dalle continue richieste di denaro, sarebbe andato dai carabinieri a sporgere denuncia contro la 35enne. Da lì sono partite le indagini dei militari, condotte dal Nucleo Operativo Milano Porta Monforte, che dopo controlli e accertamenti sarebbero riusciti a individuare la 35enne – una donna italiana con precedenti di polizia – e fermarla con l'accusa di sex extorsion (ricatti sessuali) e autoriciclaggio. Nella mattinata di oggi, venerdì 6 marzo, su delega della Procura di Milano, i carabinieri hanno quindi dato esecuzione ad un'ordinanza cautelare agli arresti domiciliari emessa dal Tribunale di Milano nei confronti della donna.

Secondo quanto ricostruito dai militari, la donna accreditava parte del denaro estorto su un conto corrente cipriota per schermare e nascondere la provenienza dei fondi. I carabinieri hanno arrestato in flagranza anche un complice della donna incaricato di raccogliere il denaro.