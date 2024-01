Firma la dimissione dall’ospedale di Codogno e scompare: si cerca il 54enne Iulian Covaci Iulian Covaci ha firmato le dimissioni dall’ospedale di Codogno (Lodi) il 19 gennaio. Da quel giorno nessuno ha avuto più notizie del 54enne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Enrico Spaccini

Iulian Covaci

Non si hanno notizie di Iulian Covaci dal 19 gennaio. Il 54enne residente a Villanterio (in provincia di Lodi), ma con l'ultimo domicilio a Sant'Angelo Lodigiano era stato trasportato in ospedale a Codogno la sera precedente. Dopo aver firmato le dimissioni, Covaci si è allontanato e ha fatto perdere ogni traccia.

Gli ultimi contatti tra il 54enne la sua famiglia risalgono ai primi giorni di gennaio, ancora prima della scomparsa. La sera del 18 gennaio Covaci era stato ricoverato all'ospedale di Codogno, ma il giorno seguente ha firmato le dimissioni e si è allontanato. Il 54enne aveva con sé il cellulare, ma non il caricabatterie, perciò al momento risulta spento.

Nell'appartamento di Sant'Angelo Lodigiano dove ultimamente alloggiava è stato trovato solo uno zaino. Di origine romena, Covaci lavora come dipendente di un'impresa edile locale, ma dal 19 gennaio non è più rientrato in cantiere. Quel giorno è stato ripreso dalla telecamera di sorveglianza di un negozio: indossava un cappello nero di lana, un giubbotto blu con una scritta bianca “SB” sulla manica sinistra, jeans neri e scarpe da cantiere scure.

L'ipotesi è che si possa trovare ancora nel Lodigiano in stato confusionale o che abbia preso un treno verso Parma per incontrare alcuni colleghi di lavoro. La famiglia di Covaci, in particolare la figlia che vive in Romania e che il 2 gennaio è arrivata in Italia per cercare il padre, ha lanciato un appello nei vari gruppi social locali che è stato riproposto anche dalla pagina Facebook della trasmissione Rai Chi l'ha visto?. Come segni particolari sono stati indicati i capelli molto corti, gli occhi castani, una cicatrice sulla guancia destra e l’assenza di alcuni denti.