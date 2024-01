Gli amici Carlos, scomparso nel nulla da 10 giorni: “Potrebbe essergli successo qualcosa” Carlos Omar Camarino Conde è scomparso da 10 giorni da Milano: a denunciare la sua scomparsa sono stati i colleghi di lavoro. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

A cura di Ilaria Quattrone

Non si hanno più notizie di Carlos Omar Camarino Conde. L'uomo è scomparso da una decina di giorni da Milano. Il 43enne è originario del Perù. Ha una ex compagna e una bimba di due anni. Lavora come tuttofare nell'azienda Papalini spa: la società ha in appalto le pulizie e la manutenzione dell'hotel Principe Di Savoia dove l'uomo presta servizio. L'albergo si trova in zona Repubblica.

Le ricerche dei colleghi di lavoro

Oltre a denunciare la scomparsa alle forze dell'ordine, è stato realizzato un volantino. Questo tappezza, in particolare, i quartieri Loreto, Famagosta e Comasina: tutti e tre sono luoghi che l'uomo frequentava. Carlos infatti viveva a Famagosta, a pochi passi dall'ospedale San Paolo. A cercarlo sono soprattutto alcuni colleghi di lavoro. Sono loro ad aver organizzato tutto e che sospettano che gli sia successo qualcosa.

I problemi con i fratelli

Sembrerebbe, infatti, che ci fossero forti tensioni tra il 43enne e la sua famiglia. In particolare modo, alcuni problemi con i fratelli dovuti a una vecchia casa che l'uomo aveva comprato a Lima. Carlos, addirittura, ne avrebbe parlato in un ultimo video che ha postato sul suo profilo Facebook.

I colleghi lo hanno visto per l'ultima volta venerdì 12 gennaio: "Ha chiesto di uscire due ore prima perché non si sentiva bene", racconta uno di loro. Avrebbe avuto alcuni dolori alla schiena, conseguenza di un vecchio infortunio. Nella sua abitazione è stato trovato il suo cellulare e gli effetti personali.

"Lui ha sempre lavorato, era una persona onesta a cui volevano tutti bene, non aveva nemici", raccontano gli amici.