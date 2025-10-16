Si è costituito il presunto killer di Edoardo Sarchi, l’imprenditore ucciso in Albania: di chi si tratta

milano
Si è costituito il presunto killer dell’imprenditore varesino Edoardo Sarchi, ucciso lo scorso 27 settembre in Albania. Si tratta di Kamber Sulçaj, 48enne originario di Valona (Albania), che si è presentato alla Procura distrettuale di Argirocastro, dichiarando di aver deciso di arrendersi “solo perché dichiarato un ricercato”, ma non avrebbe ammesso di essere l’autore del crimine.
Si è costituito il presunto killer dell'imprenditore varesino Edoardo Sarchi, ucciso lo scorso 27 settembre in Albania. Si tratta di Kamber Sulçaj, 48enne originario di Valona (Albania), che oggi, giovedì 16 ottobre, si è presentato alla Procura distrettuale di Argirocastro, nel sud del paese, dichiarando di aver deciso di arrendersi "solo perché sono stato dichiarato un ricercato", ma non avrebbe ammesso di essere l'autore del crimine.

L'omicidio di Edoardo Sarchi

Edoardo Sarchi è stato ucciso lo scorso 27 settembre in Albania dove aveva una società e dove si era da tempo trasferito a vivere insieme alla moglie e i due figli. Stando a quanto ricostruito sino a questo momento, sarebbero ancora molti i punti non chiari relativi alla sua morte.

In primo luogo, la dinamica dell'omicidio: ancora non c'è conferma ufficiale se Sarchi sia stato ucciso a colpi d'arma da fuoco o colpito a morte da alcune bastonate in testa. Sul suo corpo, nonostante sia stato assassinato, non è stata infatti svolta alcuna autopsia perché la moglie, che detiene alcune quote della società di Sarchi, ha scelto di seppellirlo e fare un funerale di fretta e furia.

In più, le testimonianze discordanti dei soci che si trovavano con lui il giorno del delitto. Uno di loro avrebbe parlato di un agguato: un uomo avrebbe fermato le auto su cui viaggiavano Sarchi e gli altri. L'altro avrebbe, invece, raccontato di un litigio tra Sarchi e quest'uomo, nato da un ipotetico incidente tra il veicolo dell'imprenditore e lo sconosciuto. Ci sarebbe poi una terza versione secondo cui l'imprenditore e i suoi soci sarebbero stati impegnati in una battuta di caccia quando sarebbe colpito un colpo che avrebbe ferito e ucciso Sarchi. I bossoli, però, non sono mai stati trovati.

Due giorni dopo l'omicidio, la polizia albanese ha dichiarato di aver identificato in Sulçaj l'uomo che avrebbe sparato a Sarchi "a seguito di una lite banale" che oggi si è costituito alla Procura distrettuale di Argirocastro, nel sud del paese. Nei confronti di Sulçaj, pendono ora tre capi di accusa: dall'omicidio alla detenzione illecita d'armi e narcotraffico.

