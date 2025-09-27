L’imprenditore varesino Edoardo Sarchi ucciso con un colpo d’arma da fuoco in Albania: la Farnesina segue il caso

Le autorità albanesi hanno fatto sapere alla Farnesina di aver trovato un cittadino italiano morto in territorio albanese la scorsa notte. La vittima è Edoardo Sarchi, imprenditore originario di Cunardo (Varese), ucciso con un colpo di arma da fuoco. Il ministero degli Esteri sta seguendo il caso e le autorità albanesi sono al lavoro per individuare il killer.

Questa mattina il consolato generale d'Italia a Valona, in Albania, è stato informato dalle autorità locali della morte di Edoardo Sarchi, imprenditore di 44 anni originario di Cunardo, in provincia di Varese. L'uomo, proprietario di una fabbrica di mattoni a Tirana, "Tegola Edilcentro" è stato trovato morto colpito da uno sparo da arma da fuoco. Lo hanno riferito all'agenzia Ansa fonti del ministero degli Esteri.

La morte dell'imprenditore è avvenuta nel villaggio di Salari, nei pressi della cittadina di Tepelene, nell'entroterra di Valona. Come riportano alcuni media locali, il corpo senza vita del 44enne è stato trovato la scorsa notte, quella tra il 26 e il 27 settembre, in una zona montuosa dove Sarchi era andato per una battuta di caccia. Per il momento le autorità non avrebbero ricostruito il movente dell'omicidio, ma avrebbero interrogato tre persone che si trovavano a caccia con lui. I giornali albanesi scrivono che Sarchi, residente a Tirana da almeno 20 anni, sarebbe stato colpito da un proiettile di arma da fuoco alla testa.

Sin dalla prima segnalazione l'ambasciata d'Italia a Tirana e il consolato generale d'Italia a Valona sono rimasti in stretto raccordo con la Farnesina, in contatto costante con i familiari del connazionale, seguendo il caso con la massima attenzione per accertare i contorni della vicenda e per prestare ogni possibile assistenza di natura consolare. Le autorità locali sono al lavoro per identificare i responsabili.