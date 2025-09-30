Edoardo Sarchi ucciso in Albania con un colpo di pistola, c’è un sospettato: un 48enne è ricercato per omicidio

Un 48enne, Kamber Sulçaj, è ricercato in Albania per l’omicidio di Edoardo Sarchi. Stando a quanto ricostruito, lo avrebbe ucciso con un colpo di pistola alla testa durante una lite.

È stato identificato, e ora è ricercato, l'uomo che avrebbe ucciso Edoardo Sarchi nella notte fra venerdì 26 e sabato 27 settembre nel villaggio di Salari, a Tepelena, in Albania. Si tratta di Kamber Sulçaj, un 48enne originario di Valona, nel sud del Paese, e proprietario di una fattoria tra i villaggi di Nivicë-Bolen. Stando a quanto ricostruito finora, il sospettato avrebbe avuto una lite con il figlio del socio in affari di Sarchi e avrebbe sparato uccidendo il 44enne di Cunardo (in provincia di Varese).

La vicenda avrebbe avuto inizio nella tarda serata di venerdì 26 settembre, quando il figlio del socio di Sarchi era rimasto bloccato insieme ad alcuni amici a causa di un guasto all'auto. Il giovane aveva chiamato il padre per farsi aiutare ed era arrivato sul posto proprio insieme al 44enne di Cunardo. Mentre i due si avvicinavano al veicolo, qualcuno avrebbe esploso il colpo di pistola che ha centrato Sarchi alla testa uccidendolo.

Secondo gli investigatori, a sparare sarebbe stato Sulçaj, il quale avrebbe continuato a premere il grilletto della pistola contro di loro per altri 15 minuti. Alla fine, il 48enne si sarebbe allontanato a bordo della sua auto, lasciando poi veicolo e vestiti in una zona montuosa tra i villaggi di Nivicë e Bolënë.

Nelle scorse ore è stato perquisito l'appartamento di Sulçaj a Mesaplik. Le forze dell'ordine avrebbero trovato, e sequestrato, 2,5 milioni di lek (la moneta albanese), due casseforti, tre fucili da caccia e semi di cannabis. Il 48enne ora è ufficialmente ricercato come autore dell'omicidio dell'imprenditore italiano e anche per detenzione illecita d'armi e narcotraffico.