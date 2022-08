Si divertivano a fare motocross nel cantiere dove 6 mesi prima morì un 16enne: denunciati 14 ragazzi Sono quattordici i ragazzi che sono stati denunciati dopo essere stati sorpresi a fare motocross in un cantiere della provincia di Monza e Brianza, lo stesso dove sei mesi fa morì un 16enne proprio mentre faceva motocross.

A cura di Ilaria Quattrone

Si erano dati appuntamento nel cantiere della Pedemontana a Lezzate, comune in provincia di Monza e Brianza, per fare motocross. Una pratica che, in un luogo come quello, è abusiva. I ragazzi sono stati sorpresi mentre si arrampicavano in cima alle montagne di terra e si lanciavano a folle velocità.

Sei mesi fa, in quel cantiere, era morto Leonardo Gessaga

La notizia ha lasciato basiti soprattutto per il luogo scelto: quello è lo stesso posto dove meno di sei mesi fa è morto Leonardo Gessaga, un ragazzino di appena sedici anni.

I carabinieri della compagnia di Seregno hanno provveduto a denunciare quattordici giovani con l'accusa di "invasione di terreni". Il provvedimento è arrivato dopo che la società autostradale lombarda aveva segnalato le incursioni di questi ragazzi che avrebbero un'età compresa tra i quindici e i 23 anni.

Denunciati 14 ragazzi scoperti a fare motocross abusivamente

La richiesta arrivava proprio per evitare che un altro ragazzo come Leonardo potesse morire. Tra i quattordici ragazzi, nove sono residenti in provincia di Como, uno in provincia di Milano, uno in provincia di Verbania e tre in provincia di Varese.

Dall'incidente e fino all'arrivo in ospedale: così è morto Leonardo

Il 12 marzo scorso, Leonardo si trovava alla guida della moto di suo padre proprio mentre si trovava nel cantiere. Durante la sua corsa, è andato a sbattere contro un new jersey di cemento armato riportando un trauma cranico. Il ragazzo era poi morto poche ore dopo all'ospedale Niguarda di Milano.

Dopo quell'incidente Pedemontana aveva rinforzato le misure di sicurezza, ma inutilmente.