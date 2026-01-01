Si chiamano Filippo e Isabella i primi bimbi nati a Milano nel 2026 al Buzzi e al Melloni

I bimbi sono nati all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e al Macedonio Melloni. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute.

(foto Archivio)

Si chiama Filippo il primo bimbo nato a Milano nel 2026. È nato alle 00.01 all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e pesa pesa 2.780 grammi. Nove minuti dopo, all'Ospedale Macedonio Melloni, è nata Isabella, alle 00.10 in punto. Come si apprende, fortunatamente entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute.

Il 2026 milanese si è aperto con un fiocco azzurro e uno rosa in due presidi dell'Asst Fatebenefratelli Sacco e punti di riferimento per l'assistenza alla nascita sul territorio milanese.

Come si legge in una nota ospedaliera “I dati confermano il ruolo centrale dei due presidi ospedalieri nella gestione delle nascite a Milano, grazie a percorsi assistenziali strutturati e a un’attività clinica che integra competenze ostetriche, neonatologiche e pediatriche, garantendo continuità e appropriatezza delle cure”.

Nel corso del 2025 infatti nei due presidi ospedalieri sono stati registrati complessivamente 4.921 parti, di cui 3.268 al Buzzi e 1.653 al Melloni.