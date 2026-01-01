milano
Si chiamano Filippo e Isabella i primi bimbi nati a Milano nel 2026 al Buzzi e al Melloni

I bimbi sono nati all’Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e al Macedonio Melloni. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute.
A cura di Francesca Caporello
Si chiama Filippo il primo bimbo nato a Milano nel 2026. È nato alle 00.01 all'Ospedale dei Bambini Vittore Buzzi e pesa pesa 2.780 grammi. Nove minuti dopo, all'Ospedale Macedonio Melloni, è nata Isabella, alle 00.10 in punto. Come si apprende, fortunatamente entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute.

Il 2026 milanese si è aperto con un fiocco azzurro e uno rosa in due presidi dell'Asst Fatebenefratelli Sacco e punti di riferimento per l'assistenza alla nascita sul territorio milanese.

Come si legge in una nota ospedaliera “I dati confermano il ruolo centrale dei due presidi ospedalieri nella gestione delle nascite a Milano, grazie a percorsi assistenziali strutturati e a un’attività clinica che integra competenze ostetriche, neonatologiche e pediatriche, garantendo continuità e appropriatezza delle cure”. 

