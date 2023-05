Si cerca ancora il carabiniere scomparso da tre giorni: chi è e dove si concentrano le ricerche Dopo tre giorni le ricerche hanno dato ancora esito negativo: risulta ancora disperso il maresciallo della stazione dei carabinieri di Costa Masnaga, in provincia di Lecco.

A cura di Giorgia Venturini

Si continua a cercare il maresciallo della stazione dei carabinieri di Costa Masnaga, in provincia di Lecco, scomparso dalla sera di mercoledì 24 maggio. Quello che si sa per certo è che il militare è uscito di casa verso le 15.30 di mercoledì e non ha più fatto ritorno. Poche ore dopo è stato lanciato l'allarme.

Da allora si cerca ancora il comandante Luca Nesti, di 55 anni e originario di Lambrugo, in provincia di Como. Cosa sia successo è ancora tutto da chiarire: Nesti si sarebbe allontanato da casa di sua spontanea volontà ma poi non è più tornato. In campo impegnati nella ricerche ci sono le forze dell'ordine che possono contare anche sul supporto operativo dell'elicottero Drago Vigili del fuoco del nucleo di Malpensa. Così come più droni. Purtroppo però al momento le ricerche hanno dato un esito negativo.

Anche i suoi colleghi lo stanno cercando notte e giorno. Il maresciallo era noto in zona anche perché aveva partecipato alle indagini sulla strage di Erba. Cosa gli sia successo è ancora tutto da capire, così come il motivo del suo allontanamento da casa.