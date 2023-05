Si allontana da casa e scompare: da due giorni si cerca un carabiniere nel Lecchese Ricerche in corso per un carabiniere di Costa Masnaga, in provincia di Lecco. L’Arma non ha reso pubblico il nome e cognome del militare: si sa che è un maresciallo che ha lavorato anche sulla strage di Erba.

A cura di Giorgia Venturini

Da mercoledì 24 maggio si cerca un maresciallo in servizio a Costa Masnaga, in provincia di Lecco. Non si hanno più sue notizie e tutti lo stanno cercando: in campo anche un elicottero che sta sorvolando tutta la zona di Lambrugo, Inverigo e tutto il territorio del Lecchese. L'elicottero è dotato di un dispositivo in grado di rintracciare e localizzare i telefoni cellulare anche dopo il segnale è scarso. Le forze dell'ordine sono impegnate nelle ricerche anche con i cani molecolari. Cosa sia successo al maresciallo resta ancora tutto un mistero. Certo è che le piogge degli ultimi giorni hanno reso difficoltose le ricerche sul territorio.

L'allontanamento volontario da casa

Dalla prime informazioni sembrerebbe che un carabiniere, un maresciallo di Costa Masnaga, si sia allontanato volontariamente da casa e sia scomparso. Questo lo scorso mercoledì. L'Arma non ha reso pubblico il nome e cognome del militare: si sa che è un maresciallo che ha lavorato anche sulla strage di Erba. I suoi colleghi lo stanno cercando notte e giorno. Per il momento però purtroppo le ricerche hanno dato esito negativo. Intanto si cerca di capire nel dettaglio le cause del suo allontanamento.