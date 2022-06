Aggredisce la moglie con una bottiglia, la ferisce al collo e poi scappa: ricercato Un uomo ha minacciato la moglie ferendola poi al collo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco.

A cura di Ilaria Quattrone

(Immagine di repertorio)

Ha aggredito la moglie con una bottiglia e l'ha ferita al collo: è quanto successo in via Milano al civico 81 a Cologno Monzese, comune alle porte di Milano. In base a quanto apprende Fanpage.it, l'uomo – un 35enne – è poi scappato. La 34enne è stata poi trasferita in ospedale al San Gerardo di Monza in codice giallo. I carabinieri, presenti sul posto con un negoziatore, stanno provando ad accedere nell'appartamento.

I carabinieri hanno salvato anche tre cani

I vigili del fuoco invece hanno provveduto a chiudere il gas dell'edificio. L'intervento risale intorno alle ore 13:00 circa. I carabinieri, dopo essere entrati in casa ed essersi accertati che non vi fosse nessuno all'interno, hanno recuperato anche tre cani di grossa taglia. I militari ora sono alla ricerca dell'uomo.

Un 35enne si barrica in casa e minaccia di darsi fuoco

Una situazione simile è avvenuto alcuni mesi fa a Besana Brianza, in provincia di Monza: un uomo di 35 anni aveva minacciato di darsi fuoco dopo che aveva appreso la notizia di un suo possibile sfratto. All'arrivo dell'ufficiale giudiziario, si era infatti barricato in casa. L'intervento dei carabinieri aveva consentito di mediare con lui ed evitare una tragedia: l'uomo, in base a quanto era stato raccolto, dopo che la madre – titolare del contratto – era morta, aveva continuato a viverci. Per le forze dell'ordine, si trattava quindi di un'occupazione abusiva. Dopo due ore di trattativa, il 35enne ha aperto la porta ed è stato accompagnato negli uffici preposti a ottenere un nuovo alloggio.