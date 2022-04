Si barrica in casa con una tanica di benzina: 35enne minaccia di darsi fuoco per evitare lo sfratto A Besana Brianza un uomo di 35 anni si è barricato in casa e ha minacciato di darsi fuoco per paura di essere sfrattato: i carabinieri lo hanno poi convinto ad aprire la porta.

A cura di Ilaria Quattrone

Si è barricato in casa perché non voleva essere sfrattato e subito dopo ha minacciato di darsi fuoco: l'episodio si è verificato nella mattinata di ieri, venerdì 8 aprile, a Besana Brianza comune in provincia di Monza. L'uomo è un 35enne che lavora come rider. All'arrivo dell'ufficiale giudiziario, ha deciso di chiudersi dentro. Fortunatamente, grazie all'intervento dei carabinieri, è stato possibile mediare con lui ed evitare così una tragedia.

Il 35enne aveva occupato abusivamente la casa

Stando agli elementi raccolti dai militari, sembrerebbe che il 35enne – dopo che la madre è morta – abbia continuato a vivere nell'appartamento. Considerato che la donna era titolare del contratto, il 35enne era stato considerato un occupante abusivo. All'arrivo dell'ufficiale – probabilmente spaventato dall'idea di poter rimanere senza una casa – ha mostrato una tanica di benzina e si è barricato nell'appartamento: "Andate via o mi do fuoco", avrebbe detto al funzionario e agli agenti della polizia locale che lo avevano accompagnato. Il 35enne sarebbe stato solo nell'abitazione considerato che la figlia di nove anni si trovava con la madre.

Dopo due ore ha aperto la porta

Sono quindi intervenuti i carabinieri che hanno richiesto l'ausilio di un negoziatore. Dopo due ore di trattative, l'uomo ha finalmente aperto la porta. I carabinieri, considerata la situazione e grazie alla collaborazione e aiuto del Comune di Besana Brianza, hanno quindi accompagnato il 35enne negli uffici preposti per compilare la domanda necessaria a richiedere un nuovo alloggio. In questo modo, potrà vivere regolarmente in un'abitazione.