Si arrampica su un albero per sistemare il capanno e precipita da 3 metri: uomo morto a Brescia

(foto di repertorio)

Si era arrampicato sull'albero per sistemare un capanno da caccia quando si è consumata la tragedia. Un uomo è infatti caduto da una pianta nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 16 ottobre, in una zona boschiva di Agnosine, in provincia di Brescia. L'anziano stava effettuando alcuni lavori di manutenzione quando, per cause ancora da chiarire, sarebbe precipitato da circa tre metri di altezza. L'uomo di 80 anni è morto sul colpo, per lui sono stati inutili i soccorsi.

L'incidente

Un 80enne residente a Lumezzane ha perso la vita dopo essere caduto da un albero su cui si era arrampicato per sistemare un capanno da caccia. La tragedia si è consumata verso le 13.30 di oggi, giovedì 16 ottobre, in località Navà, la zona boschiva difficile da raggiungere tra Agnosine e Bione, nel bresciano. La caduta, da circa tre metri di altezza, è stata fatale e l'80enne è morto sul colpo.

Stando a una prima ricostruzione, l'anziano stava effettuando alcuni lavori di manutenzione a un capanno da caccia quando, per cause ancora da accertare, è precipitato al suolo. I soccorsi, immediatamente giunti sul posto, sono stati vani: la centrale operativa di Areu (agenzia regionale emergenza urgenza) ha inviato l'elisoccorso da Brescia e un'ambulanza, ma ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile.

Le cause dell'incidente sono al vaglio dei carabinieri di Sabbio Chiese, incaricati degli accertamenti.