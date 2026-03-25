Si taglia una gamba con la motosega a Ponte Nossa: pensionato trovato morto da un parente

Nella giornata di oggi, mercoledì 25 marzo 2026, si è verificato un incidente domestico mortale a Ponte Nossa, comune che si trova in provincia di Bergamo. Un uomo, mentre tagliava alcuni ceppi di legno, si è ferito a una gamba con una motosega. Il taglio ha causato un'emorragia tanto poi da provocare la morte del 78enne, il cui corpo è stato poi trovato da un parente. Sul posto sono intervenuti gli operatori sanitari del 118, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Stando a quanto diffuso fino a questo momento, l'allarme al numero unico delle emergenze è scattato alle 9.45 del mattino. A lanciarlo è stato proprio il familiare dell'anziano, un pensionato di cui ancora non si conosce il nome e cognome, che ha poi ritrovato il cadavere. Ai carabinieri della compagnia di Clusone, ha infatti raccontato che il parente era andato in una zona boschiva di sua proprietà. Lì, si era messo a tagliare alcuni ceppi di legno con una motosega. Dopo un po', non ha più sentito alcun rumore. A quel punto il familiare, preoccupato, è andato a controllare se fosse successo qualcosa. Ed è lì, che ha fatto la macabra scoperta.

Sul posto sono intervenuti anche gli operatori sanitari del 118, che sono stati inviati come di consueto dalla centrale operativa dell'Agenzia regionale emergenza urgenza della Lombardia (Areu). Sono arrivati con un'ambulanza e un'automedica. Purtroppo, nonostante il loro tempestivo intervento, per l'uomo non c'era più nulla da fare: non hanno potuto far altro che dichiararne il decesso che è stato causato dell'emorragia alla gamba destra. I vigili del fuoco hanno dato una mano a mettere in sicurezza l'intera area. I carabinieri, dopo aver svolto i rilievi e ascoltato il familiare, continueranno a ricostruire i contorni della vicenda per capire bene cosa possa essere successo.