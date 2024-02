Si allontana da casa dopo aver litigato con la moglie, 47enne trovato morto L’ipotesi più probabile, al momento, è quella del gesto estremo. Ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Milano Fanpage.it

Foto di repertorio

È ancora tutta da definire la storia della tragica morte di un 47enne di Sondrio che nella serata di ieri è stato trovato senza vita nel fiume Adda, nei pressi di un'impresa edile della cittadina. L'uomo, secondo quanto denunciato dalla famiglia, era scomparso nel nulla qualche ora prima: si era allontanato da casa dopo aver litigato con la moglie.

Lo riporta Il Giorno. L'ipotesi più probabile, al momento, è quella del gesto estremo, un drammatico proposito scaturito dopo la discussione con la consorte: in particolare si cerca un eventuale biglietto che l’uomo potrebbe aver lasciato ai familiari per spiegare le ragioni del gesto estremo. Ma gli investigatori non escludono ancora nessuna ipotesi.