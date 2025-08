Si aggira per strada con una mannaia e sfregia un uomo al volto: arrestato per tentato omicidio a Vigevano

Immagine di repertorio

Sabato pomeriggio a Vigevano, in provincia di Pavia, un 44enne armato di mannaia ha colpito al volto un uomo di 53 anni per strada, per poi dileguarsi a piedi. I Carabinieri si sono messi sulle sue tracce, cercandolo anche nella sua casa di Abbiategrasso (Milano). L'uomo, sentendosi braccato, si è consegnato ai militari che l'hanno arrestato per tentato omicidio e portato nel carcere di Pavia. La vittima è stata invece ricoverata all'ospedale di Pavia con una taglio che gli ha sfregiato la guancia sinistra fino all'orecchio.

Tutto è successo attorno alle 14:00 di sabato 2 agosto. Attraverso il numero unico delle emergenze, il 112, i Carabinieri hanno ricevuto la segnalazione di un uomo che, aggirandosi in via Alfieri con una mannaia, aveva ferito al volto un uomo che si trovava per strada e poi era fuggito. La scena era stata vista da due persone, estranee ai fatti, che si trovavano all’interno delle rispettive e distinte abitazioni.

Sul posto sono subito intervenuti i soccorsi, mobilitati dalla centrale operativa dell'Agenzia Regionale Emergenza e Urgenza della Lombardia. Il 53enne, un pregiudicato senza fissa dimora, aveva un taglio su tutta la guancia ed è stato portato al Policlinico San Matteo di Pavia, dove si trova ancora ricoverato in prognosi riservata.

Sul posto dell'accaduto sono arrivati anche i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Comando Compagnia Carabinieri di Vigevano che si sono messi alla ricerca dell'aggressore, un pluripregiudicato. Alcuni colleghi sono andati a cercarlo a casa sua, ad Abbiategrasso, mentre altri equipaggi hanno continuato le ricerche nelle aree vicine al luogo dell’evento. Sentendosi braccato, l'uomo ha deciso di consegnarsi spontaneamente ai Carabinieri che l'hanno arrestato per tentato omicidio.

Durante la perquisizione della casa dove viveva a Vigevano, i militari hanno trovato la mannaia usata durante l'aggressione, lunga 22 centimetri. Il 44enne è stato portato nel carcere di Pavia.