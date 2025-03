video suggerito

Si aggira davanti alla stazione Garibaldi di Milano impugnando una katana: denunciato 18enne Un 18enne a Milano è stato fermato dalla Polizia ferroviaria della Stazione di Garibaldi perché aveva con sé una spada simile a una katana, la tipica arma da taglio giapponese. Quando gli agenti gli hanno chiesto informazioni lui si è giustificato dicendo che doveva andare a una festa. Accedi alla selezione delle news più rilevanti del giorno. Abbonati ora

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Immagine di repertorio

Un 18enne si aggirava indisturbato nella piazza davanti alla stazione Garibaldi di Milano impugnando una katana, la tipica spada giapponese simile a una sciabola. Quando la Polizia lo ha fermato, su segnalazione dei militari dell'Esercito, lui si è giustificato dicendo che stava andando a una festa. Il ragazzo era già noto alle forze dell'ordine per alcuni precedenti e, anche se la spada non aveva lama, è stato comunque denunciato per porto illegale di strumenti atti a offendere.

Tutto è successo la sera di venerdì 14 marzo, quando i militari dell'Esercito in presidio hanno notato il 18enne con la spada in mano in piazza Sigmund Freud, davanti alla stazione di Milano Porta Garibaldi. I militari hanno chiesto l'intervento della Polizia Ferroviaria della stazione vicina, che hanno fermato il ragazzo.

Come riportato dall'agenzia Ansa, quando gli agenti gli hanno chiesto spiegazioni sull'arma, lui si sarebbe giustificato dicendo che l'aveva portata con sé perché stava andando a una festa. A quel punto la Polizia ha sequestrato la katana e denunciato il ragazzo per porto illegale di strumenti atti a offendere. Anche se la spada era priva di taglio e non affilata, infatti, il 18enne avrebbe potuto usarla per minacciare o aggredire qualcuno.

Il 18enne, identificato, è risultato essere un soggetto già noto alle forze dell'ordine, segnalato in passato per alcuni precedenti di piccole aggressioni.