Shady e Slim, salvati i due cani imprigionati in condizioni terribili dentro una casa di Monza I due cani, abbandonati tra escrementi e oggetti accumulati alla rinfusa, non uscivano a passeggiare da mesi: l’allarme è partito dai vicini, che sentivano continui lamenti e cattivi odori provenire dall’appartamento. Dopo la segnalazione ai servizi sociali, per la proprietaria potrebbe presto arrivare una denuncia. “Ora cercano casa, aiutateci”

(Facebook)

Denutriti, sporchi, immobili da mesi dentro casa. È da brividi la scena che i volontari dell'Enpa Monza Brianza si sono trovati davanti di recente, dopo essere intervenuti in un piccolo appartamento della provincia su segnalazione di alcuni vicini: due cani, un meticcio dal pelo marrone e un maremmano bianco, completamente abbandonati e imprigionati al chiuso tra feci, urina e un'infinità di oggetti accatastati.

"Alcuni cittadini, residenti in un condominio di un comune alle porte di Monza, lamentavano da diverso tempo il continuo abbaio di due cani, senza però mai vederli uscire", è il racconto dei volontari animalisti dell'Enpa. "Notavano invece la presenza della proprietaria, che si recava da loro per pochi minuti al giorno nell’appartamento". Appartamento dal quale, a detta dei vicini, provengono continui lamenti da parte dei cani e, soprattutto, un odore "nauseabondo".

Da lì, la scoperta. La proprietaria, inizialmente titubante, accetta di far entrare in casa i volontari. E quando apre la porta, si spalanca davanti agli occhi dei presenti uno scenario da dimenticare: una vera e propria condizione di prigionia. "I due cani erano completamente sporchi, sottopeso e con unghie lunghissime a causa delle mancate uscite all’aria aperta da diversi mesi. Inoltre non erano vaccinati, non avevano libretto sanitario e solo uno dei due era identificato con microchip", prosegue il racconto.

Leggi anche Famiglia con due figlie e tre cani si perde in montagna senza acqua: la bambina di 13 anni ha cercato aiuto

La proprietaria, intanto, si giustifica come può. "La signora ha dichiarato che i cani non erano suoi ma del suo ex genero, che li aveva abbandonati a lei. Ha spiegato di non riuscire però assolutamente a gestirli, anche perché da tempo si era trasferita dalla madre anziana, recandosi in quella casa solo per dar loro da mangiare". Non basta.

I cani, ribattezzati Slim e Shady in omaggio al rapper Eminem, vengono immediatamente allontanati e portati al canile di Monza, in via San Damiano. Con tanto di successiva segnalazione a servizi sociali e polizia locale. E, forse, una denuncia per abbandono di animali nei confronti della donna e dell'ex genero.

"Al loro arrivo in canile è subito iniziato il lavoro degli educatori cinofili per riabituare i due cani a regolari passeggiate. Inoltre per combattere le scorrette abitudini alimentari i due cani vengono nutriti con piccoli pasti al giorno per riabituarli a mangiare normalmente, dal momento che tendevano a gettarsi sul cibo in modo famelico, senza nemmeno masticare". E l'appello finale "Slim e Shady ora cercano una nuova vita!". Per chi volesse adottarli e regalargli finalmente una nuova casa, pulita e ricca di affetto: canile@enpamonza.it.