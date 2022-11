Sgomberati gli edifici di Milano dove i Pooh incisero “Uomini soli”: denunciate 20 persone La Polizia ha sgomberato gli edifici di via Quintiliano a Milano, dove avevano sede diverse sale di registrazione. In totale sono state identificate venti persone.

Dagli anni Settanta e fino al 1998 erano noti perché ospitavano alcune sale di incisione utilizzate dal gruppo dei Pooh o ancora da Eros Ramazzotti. Da diversi anni erano in disuso e lasciati in stato di abbandono: parliamo degli edifici di via Quintiliano al civico 40 di Milano. Nella giornata di oggi, giovedì 10 novembre 2022, la polizia li ha sgomberati.

Negli anni Settanta il produttore musicale Ladislao Sugar aveva trasferito gli studi della casa discografica Cgd. E sempre nello stesso luogo Red Canzian, cantante dei Pooh, aveva fondato nel 1986 i Morning Studios. In quella sala di registrazione, il gruppo incise "Uomini Soli". Anche Ramazzotti vi incise "Musica è".

Identificate venti persone

Nel 1998 più nulla. Gli studios vennero definitivamente abbandonati e dimenticati per vent'anni. E negli ultimi tre anni, hanno preso fuoco ben sette volte. Con il tempo, alcuni senza fissa dimora vi hanno trovato riparo e utilizzato quegli spazi come luoghi in cui poter dormire e vivere.

Gli agenti, durante la loro irruzione, hanno trovato in tutto una ventina di persone. Tutte sono state identificate e adesso dovranno rispondere dell'accusa di invasione di terreni o edifici. Tre di loro sono stati portati in Questura per alcuni accertamenti. All'interno c'erano anche materassi, coperte, bottiglie rotte e vari rifiuti.

Gli immobili, composti da cinque piani, due piani seminterrati e un'area esterna, sono stati riconsegnati ai legittimi proprietari al termine di un'ispezione per verificare i vari punti di accesso. Adesso gli stessi dovrebbero procedere con i lavori di bonifica e messa in sicurezza.