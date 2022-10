Sfondano la vetrina di un negozio e portano via la cassa: arrestati due 17enni Stanotte a Milano due ragazzini di 17 anni hanno sfondato una vetrina di un negozio e portato via la cassa: sono stati fermati poco dopo e arrestati.

A cura di Ilaria Quattrone

Immagine di repertorio

Hanno solo diciassette anni, i due ragazzini che questa notte a Milano hanno sfondato una vetrina di un negozio e hanno portato via il registratore-cassa. Sul posto sono intervenuti gli agenti di via Fatebenefratelli che hanno tratto in arresto i due minorenni. L'accusa per loro è di furto aggravato in concorso. La refurtiva è stata restituita al legittimo proprietario.

La vetrina sfondata è del negozio di abbigliamento "Bernini Philosopy"

L'attività presa di mira è il negozio di abbigliamento "Bernini Philosopy" che si trova in corso di Porta Romana, una delle vie del centro del capoluogo meneghino. Gli agenti, che si trovavano in zona per un'attività di controllo, hanno colto praticamente in flagranza di reato i due responsabili.

I ragazzini si trovavano infatti poco distanti dal negozio: sono stati beccati mentre erano intenti a cercare di aprire la cassa così da impossessarsi del denaro e scappare.

Uno dei due ragazzini ha alcuni precedenti

La loro azione è stata bloccata dagli investigatori che li hanno arrestati e portati immediatamente in Questura per tutte le procedure del caso. Dagli accertamenti è poi emerso che uno dei due ha alcuni precedenti. Adesso resteranno a disposizione dell'autorità giudiziaria mentre i proprietari del negozio distrutto dovranno fare i conti con i danni causati dalla loro azione.

Due ventenni accoltellati da un gruppo di persone

Qualche ora più tardi, sempre in centro a Milano, due ventenni sono stati aggrediti e accoltellati da un gruppo di persone. Le due vittime sono riuscite a mettersi in salvo rifugiandosi in un hotel da dove è poi stata chiamata sempre la polizia.