Picchiati e accoltellati in centro a Milano: due ventenni trasferiti in ospedale Questa notte a Milano, due ragazzi di 20 e 23 anni sono stati aggrediti e accoltellati da due persone: le vittime sono riuscite a scappare e rifugiarsi in un hotel dove poi è stata chiamata la polizia. Si cercano i responsabili.

A cura di Ilaria Quattrone

Sono stati aggrediti da due ragazzi, ma fortunatamente sono riusciti a scappare e rifugiarsi in un hotel dove è stata chiamata la polizia: è quanto accaduto questa notte in centro a Milano. Vittime due giovani di venti e ventitré anni che sono stati trasferiti in ospedale. Nessuna notizia invece dei responsabili, sulle cui tracce sono gli agenti della Questura di Milano.

I due picchiati e accoltellati alla schiena

In base alle prime informazioni circolate, sembrerebbe che l'aggressione sia avvenuta alle 4 in via Panfilo Castaldi, vicino a piazza Repubblica. Stando al loro racconto, i due aggrediti sarebbero stati avvicinati da due persone che li avrebbero presi a calci e pugni.

Avrebbero poi impugnato un coltello e li avrebbero feriti alla schiena e a una spalla. I due ventenni sono però riusciti a scappare.

Si sono rifugiati al Baviera Mokimba Hotels

Sono entrati al Baviera Mokimba Hotels da dove è stata poi chiamata la polizia. Gli agenti hanno ascoltato le loro parole e svolto tutti i rilievi del caso per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda: le vittime non hanno saputo fornire il motivo di questa aggressione. Non è chiaro se il motivo del gesto sia riconducibile a un tentativo di rapina o ad altri motivi.

Le due vittime portate all'Istituto Città Studi

Gli investigatori quindi, tramite le loro descrizioni, sono alla ricerca dei due autori. Nel frattempo, considerate le ferite, è stato ritenuto necessario trasferire i ragazzi all'Istituto Città Studi dove sono stati ricoverati in codice verde. Fortunatamente le ferite riportate erano lievi quindi non è stato necessario sottoporli ad alcun intervento.