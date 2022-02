Sesto San Giovanni, ubriaco prende a schiaffi la moglie e la minaccia di morte: arrestato un 40enne Un uomo di 40 anni è stato arrestato dai carabinieri di Sesto San Giovanni per aver preso a schiaffi e minacciato di morte la moglie.

Un uomo di 40 anni, cittadino russo, è stato arrestato dai carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia per maltrattamenti in famiglia. L'uomo è accusato di aver preso a schiaffi e minacciato di morte la moglie, una 45enne di origine moldava, che ha rifiutato il supporto medico degli operatori sanitari intervenuti presso l'abitazione in cui i due convivono.

Torna a casa ubriaco e picchia la moglie, arrestato

Secondo quanto comunicato dall'Arma, i militari sono intervenuti nella notte tra ieri e oggi in via Fratelli Bandiera a seguito di una chiamata di aiuto per soccorrere la 45enne. Una volta arrivati nell'appartamento, i carabinieri hanno appurato che verso le 23.30 e della sera prima l'uomo, rincasato in stato di alterazione a causa dell'abuso di bevande alcoliche, ha preso a schiaffi e minacciato la moglie di morte, provocandole alcuni lividi sul volto e sulle braccia.

In manette un 40enne pregiudicato per precedenti simili

A seguito di ulteriori accertamenti, poi, i militari hanno verificato che il 40enne cittadino russo è un pregiudicato con precedenti penali specifici. In via Fratelli Bandiera sono arrivati anche gli operatori sanitari del 118 inviati dall'Azienda regionale emergenza urgenza della Lombardia. I soccorritori hanno raggiunto la donna malmenata la quale però ha rifiutato le cure mediche e il trasporto in ospedale. Il marito è invece stato tratto in arresto dai carabinieri di Sesto San Giovanni e trasferito al carcere di Monza. Il giudice per le indagini preliminari dovrà convalidare il fermo e confermare la misura di custodia cautelare.