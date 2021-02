Rubavano carte di credito e poi spendevano i soldi comprando televisori e cellulari. È quanto è emerso dalle ultime indagini della sezione Radiomobile dei carabinieri di Sesto San Giovanni che ha portato oggi 18 febbraio all'arresto di un uomo e di una donna, una coppia originaria della Bulgaria. L'accusa nei loro confronti è di tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione. Stando a quanto riportato dai militari, la coppia – senza fissa dimora e con precedenti per reati contro il patrimonio – è stata trovata dai carabinieri in possesso di una borsetta, un mazzo di chiavi, 180 euro in contanti ed una carta bancomat intestata a una donna anziana della provincia di Lodi. A insospettire i militari mentre stavano transitando nei Comune di Vimodrone è stata un’auto con a bordo due persone con atteggiamento sospetto. Così è scattata la perquisizione all'interno della vettura e nei confronti dell'uomo e della donna, rispettivamente di 54 e 24 anni, trovandoli in possesso della refurtiva.

Vittima del furto una donna di 77 anni

Dai successivi accertamenti è emerso che la coppia, che non ha fornito spiegazioni in merito al possesso della carta bancomat, aveva precedentemente effettuato due acquisti in un negozio: un televisore ed un cellulare per una somma complessiva di circa 2.600 euro. E ancora: due prelievi allo sportello bancomat per 500 euro tra il 17 e il 18 febbraio. I carabinieri non hanno perso tempo e hanno provveduto a contattare la donna proprietaria della carta, un'anziana di 77 anni, che ha confermato di essere stata vittima di furto mentre si trovava in un supermercato il giorno precedente. Dettaglio che ha fatto scattare le manette per i due trasferiti poi al carcere di San Vittore in attesa della convalida dell'arresto. Dovranno rispondere di tentato indebito utilizzo di carta di credito e ricettazione.