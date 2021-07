Sesto San Giovanni, nel furgone nasconde 80kg di droga e una pistola: arrestato 66enne Un uomo di 66 anni è stato arrestato nel pomeriggio di oggi dai carabinieri di Sesto San Giovanni perché a bordo del furgone che guidava, maldestramente, gli hanno trovato 80 chilogrammi di droga tra hashish e marijuana. L’uomo, pregiudicato, è stato trasferito in carcere. A bordo del furgone rinvenuta anche una pistola con matricola abrasa.

I carabinieri l'hanno fermato perché, poco prima, aveva operato una manovra azzardata e pericolosa in tangenziale, ma mai più pensavano di poter scoprire un quantitativo così grande di droga nel suo furgone. Un uomo di 66 anni, con precedenti penali, è stato arrestato nel pomeriggio di oggi dai carabinieri di Sesto San Giovanni per detenzione di sostanze stupefacenti.

Lo controllano dopo manovra azzarda, nel furgone ha 80kg di droga

Nel suo furgone, perquisito subito dopo essere stato fermato lungo la tangenziale nord di Milano, il 66enne nascondeva un totale di 80 chilogrammi di droga, 1.360 euro in contanti e una pistola con matricola abrasa con sette cartucce calibro 6,35. La droga era così suddivisa: 53 chili di marijuana e 30 di hashish. Secondo quanto comunicato dai militari, l'intervento degli uomini dell'Arma si è reso necessario perché il furgone ha sterzato improvvisamente mettendo in serio rischio gli altri automobilisti, che infatti hanno risposto inveendo contro il 66enne e suonando i clacson. L'uomo è stato arrestato.

Ha settecento chili di droga nel camion, arrestato

Lo scorso giovedì mattina, lungo l'autostrada A7 Genova-Milano la polizia di Milano ha sequestrato settecento chilogrammi di hashish per un valore totale di circa tre milioni di euro. A finire in manette, un uomo di 30 anni. Secondo quanto comunicato dalle forze dell'ordine, una pattuglia della sottosezione di Milano Ovest ha fermato il 30enne a bordo di un camion nei pressi della Barriera Autostradale di Assago. Quando l'uomo ha notato i poliziotti, ha cercato di fare una manovra per scongiurare un controllo, attirando l'attenzione degli agenti che l'hanno fermato. Durante la perquisizione nel camion è stata rinvenuta la droga.